Er lässt einfach nicht nach: Zum 6. (!) Mal in den letzten 12 Spielen gelangen Roman Josi mindestens 3 Skorerpunkte. Mit seinen 3 Torvorlagen hatte der Schweizer Verteidiger in der Nacht auf Freitag massgeblichen Anteil am 3:2-Auswärtssieg der Nashville Predators in Ottawa.

Josi überflügelt Kariya

Josi steht 12 Partien vor Schluss der Regular Season bei sagenhaften 87 Punkten (19 Tore, 68 Assists). Damit stellte der Team-Captain in Nashville bereits jetzt einen neuen Klubrekord auf. Die alte Bestmarke hatte der Kanadier Paul Kariya – notabene ein Stürmer – in der Saison 2005/06 mit 85 Punkten aufgestellt.

Legende: Saison der Superlative Nashville-Captain Roman Josi spielte abermals gross auf. Keystone/AP/Ashley Landis

«Paul Kariya ist ein unglaublicher Spieler, zu dem ich als Kind aufgeschaut habe», sagte Josi nach dem Spiel. «Er ist Mitglied in der Hall of Fame – es fühlt sich für mich unwirklich an.»

Dank diesen 3 Punkten rückt eine 100-Punkte Saison für Josi, der in der NHL-Skorerliste den geteilten 8. Rang belegt, immer näher. Dieses Kunststück war zuletzt vor exakt 30 Jahren einem Verteidiger gelungen. Brian Leetch sammelte damals für die New York Rangers 102 Zähler.

Ob der Leistungen von Josi gerieten Mitspieler und Trainer gleichermassen ins Schwärmen:

Ryan Johansen (Stürmer): «Nach der Saison werden wir uns zurücklehnen und staunen. Er ist dominant am Puck, dominant auf dem Eis und hat in jedem Spiel überragende Szenen. Es ist ein Vergnügen, ein Teil davon zu sein und ihm zuzuschauen.»

«Nach der Saison werden wir uns zurücklehnen und staunen. Er ist dominant am Puck, dominant auf dem Eis und hat in jedem Spiel überragende Szenen. Es ist ein Vergnügen, ein Teil davon zu sein und ihm zuzuschauen.» John Hynes (Coach): «Egal, wie erfolgreich er ist, er ist derselbe dankbare Typ geblieben. Er arbeitet hart, ist ein toller Team-Kollege. Einer, der sich leicht coachen lässt. Das macht ihn speziell.»

Hischier mit 52 Punkten, Matthews bei 56 Toren

In Josis Schatten erreichte ein anderer Schweizer eine schöne Marke: Nico Hischier steuerte bei der 4:7-Heimniederlage der New Jersey Devils gegen Montreal 2 Assists bei. Damit kommt der Walliser Center nun auf 52 Punkte in der laufenden Saison. Das sind gleich viele Zähler wie in seiner Rookie-Kampagne vor 4 Jahren. Noch bleiben Hischier 11 Partien, um einen neuen persönlichen Rekord aufzustellen.

00:22 Video Hischier egalisiert seinen NHL-Punkterekord Aus Sport-Clip vom 08.04.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Auston Matthews, der in der Saison 2015/16 für die ZSC Lions gespielt hatte, erzielte beim 4:3-Overtime-Sieg von Toronto in Dallas seine Saisontreffer Nummer 55 und 56. Nie zuvor hat ein in den USA geborener Spieler mehr Tore in einer NHL-Saison markiert. Matthews führt die Torschützenliste in der laufenden Saison vor dem Deutschen Leon Draisaitl (50 Treffer) an.