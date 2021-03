Legende: Muss seinen Platz an der Bande räumen Ralph Krueger. Keystone

In der Nacht auf Mittwoch hat es für die Buffalo Sabres in der NHL gegen New Jersey die 12. Niederlage in Serie abgesetzt. Am darauffolgenden Morgen zog die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York nun die Reissleine: Headcoach Ralph Krueger muss seinen Posten per sofort räumen.

Der 61-jährige Deutsch-Kanadier hatte das Traineramt bei Buffalo im Mai 2019 übernommen. In dieser Spielzeit lief es den Sabres bisher überhaupt nicht. Das Team, das mit zahlreichen Verletzten zu kämpfen hat, ist derzeit das Schlusslicht der NHL.

Zwischen 1998 und 2010 hatte Krueger die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft als Headcoach geprägt. Vor seinem Engagement in Buffalo hatte sich Krueger zwischenzeitlich dem Fussball gewidmet. Von 2014 bis 2019 war er Vorstandsvorsitzender beim FC Southampton.