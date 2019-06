Wenn nur die beiden Goalie-Legenden Martin Brodeur (691) und Patrick Roy (551) mehr Karriere-Siege zu verzeichnen haben, gehört man selbst auch zu den ganz Grossen der NHL. Mit 489 Siegen im Gepäck hat sich Roberto Luongo entschieden, nach 19 NHL-Saisons zurückzutreten. Dies verkündete der 40-Jährige auf Twitter.

«Das war einer der schwierigsten Entscheide in meinem Leben», schrieb Luongo in einem offenen Brief an seine Fans. Er liebe das Spiel zwar über alles, doch sein Körper komme mit den ganzen Anstrengungen nicht mehr zurecht.

Zuletzt litt Luongo immer wieder an Hüftproblemen. Bei seinem letzten Klub, den Florida Panthers, war er nicht mehr die unbestrittene Nummer 1. Während seiner langen Karriere hatte der Kanadier auch noch das Trikot der Vancouver Canucks und der NY Islanders getragen.

Eindrückliches Palmares

Die grössten Erfolge feierte Luongo mit den «Ahornblättern». Je zweimal gewann er mit Kanada Olympia- und WM-Gold. Auf Klubebene blieb «Bobby Lu» der ganz grosse Titel vergönnt. Den Stanley Cup durfte Luongo nie in die Höhe stemmen.