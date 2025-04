Der Schwede gab sein Comeback in der AHL und hofft auf Einsätze mit Colorado in den Playoffs.

Legende: Back in Action Gabriel Landeskog. Getty Images/The Denver Post

Letztmals trug Gabriel Landeskog am 26. Juni 2022 das Trikot der Avalanche. Damals holte Colorado mit einem 2:1 in Spiel 6 der Finalserie gegen Tampa Bay den 3. Titel der Klubgeschichte.

Seither musste Landeskog pausieren. Erst unterzog er sich einer Knieoperation, dann führte eine Knorpel-Transplantation zu einer langen Rekonvaleszenz. Fast 3 komplette Spielzeiten verpasste der Flügel. Nun scheint die Leidenszeit ein Ende zu haben.

Nach so einer langen Zwangspause muss ich noch an vielen Dingen arbeiten

In der Nacht auf Samstag gab der 32-Jährige sein Comeback, allerdings eine Stufe tiefer in der AHL beim Farmteam Colorado Eagles. 2:0 gewann sein Team gegen die Henderson Silver Knights, noch wichtiger war für Landeskog allerdings, dass sein Knie den Belastungen standhielt. «Körperlich fühle ich mich grossartig. Aber nach so einer langen Zwangspause muss ich noch an vielen Dingen arbeiten», so der Schwede.

Im 2. Spiel mit den Eagles reihte sich Landeskog bereits wieder unter die Torschützen. Auch hat er die Hoffnung auf Einsätze in den NHL-Playoffs mit den Avalanche, die er vor seiner Verletzung als Captain anführte, noch nicht aufgegeben.

