3 Spiele hatte Timo Meier wegen einer Oberkörperverletzung verpasst, ehe er in der Nacht auf Donnerstag im Heimspiel seiner San Jose Sharks gegen die Carolina Hurricanes wieder auf das Eis zurückkehrte. Dies tat der 22-jährige Appenzeller mit Bravour.

In der 29. Minute lenkte er einen Schuss von Radim Simek gekonnt zum 3:0 ab. Das 4:0 von Joe Pavelski (36.) und das 5:1 von Marcus Sörensen (56.) bereitete der Schweizer Internationale vor.

Bereits 26 Skorerpunkte

Meier verbuchte erst zum 2. Mal in seiner NHL-Karriere 3 Skorerpunkte in einem Spiel. Damit hat er in dieser Saison nach 26 Partien bereits 14 Tore und 12 Assists auf dem Konto. In der Tabelle der Western Conference liegen die Sharks nach dem 2. Sieg in Folge wieder auf einem Playoff-Platz.

Kukan in die AHL Dean Kukan ist am Mittwoch von den Columbus Blue Jackets in die AHL zu den Cleveland Monsters geschickt worden. Beim Farmteam soll der Schweizer Verteidiger Spielpraxis sammeln. In der laufenden Saison kam Kukan in der NHL zu 6 Einsätzen und blieb dabei ohne Skorerpunkt.