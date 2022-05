Seit 2015 steht Dean Kukan beim NHL-Klub Columbus Blue Jackets unter Vertrag. Am Rande der WM in Finnland bestätigte der Verteidiger gegenüber SRF, dass seine Zeit in der besten Liga der Welt zu Ende geht. Kukan wird auf die kommende Saison zurück in die Schweiz wechseln. Bei welchem Team er künftig spielen wird, steht noch nicht fest.

Kukan absolvierte seine Juniorenzeit in der Lions-Organisation und gab in der Saison 2010/11 sein Debüt in der 1. Mannschaft des ZSC. Auf die Spielzeit 2011/12 wechselte er nach Schweden zu Lulea. Von dort aus gelang ihm 2015 der Sprung in die NHL zu Columbus.

01:47 Video Kukan: «Mein neuer Klub wird in den kommenden Tagen bekannt» Aus Sport-Clip vom 20.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

172 Partien für Columbus

Insgesamt bestritt Kukan für die Blue Jackets 172 Partien in der NHL. Dabei gelangen ihm 6 Tore und 26 Assists. Zudem kam er auch in der AHL bei den Cleveland Monsters (früher Lake Erie Monsters) zum Einsatz. Aktuell steht er mit der Schweiz an der WM in Helsinki im Einsatz.