10 Schweizer mit über 30 Quali-Spielen in der NHL: SRF-Experte Mark Streit nimmt die Leistungen unter die Lupe.

Nico Hischier hat in seiner ersten NHL-Saison überzeugt.

Mark Streit hat sich als erster Schweizer Feldspieler in der NHL durchgesetzt. Mit über 800 Spielen in der besten Liga der Welt gilt der Berner als Wegbereiter für die nächsten Generationen. Als SRF-Experte nimmt Streit die Leistungen der 10 Schweizer mit über 30 Spielen in der «Regular Season» unter die Lupe.

Verteidiger

Roman Josi (Nashville Predators, 75 Spiele, 53 Punkte): «Er ist im Verlauf der letzten Jahre immer besser geworden, hat sich bei den Predators zu einem Teamleader gemausert. Er hat sich die Captain-Position sowie seinen guten Status in der NHL verdient.»

Luca Sbisa (Vegas Golden Knights; 30 Spiele, 14 Punkte): «Er hat mit seinem Team alle überrascht. Sbisa ist sehr stark in die Saison gestartet, war dann lange verletzt. Er ist seit Ewigkeiten in der NHL, gilt als Routinier und ist für Vegas sehr wertvoll.»

Yannick Weber (Nashville Predators, 47 Spiele, 5 Punkte): «Ist schon lange in Übersee, hatte es nicht immer einfach. Er ist den schwierigen Weg gegangen, hat sich durchgebissen. Wird in Nashville sehr geschätzt und macht seine Sache als 5. oder 6. Verteidiger sehr gut.»

Stürmer

Sven Andrighetto (Colorado, 50 Spiele, 22 Punkte): «Trumpfte zu Beginn der Saison stark auf, hatte dann etwas Verletzungspech. Insgesamt ein gutes Jahr, erhielt von der Organisation viel Eiszeit, viel Vertrauen.»

Sven Bärtschi (Vancouver Canucks, 53 Spiele, 29 Punkte): «Ein Skorertyp mit super Händen, unglaublich gut vor dem Tor. Er kriegt mehr Vertrauen und Eiszeit von seiner Organisation, das tut seinem Selbstvertrauen merklich gut.»

Kevin Fiala (Nashville Predators, 80 Spiele, 48 Punkte): «Hatte mit Nashville ein unglaubliches Jahr. Gehört zu den besten Torschützen der Predators. Konnte seine Karriere mit dieser Saison richtig lancieren.»

Nico Hischier (New Jersey Devils, 82 Spiele, 52 Punkte): «Er hat eine unglaubliche Rookie-Saison gespielt, hat alle Erwartungen übertroffen. Das gesamte Team von New Jersey hatte ein tolles Jahr, das man den Devils so nicht zugetraut hätte. Hischier hatte daran grossen Anteil.»

Denis Malgin (Florida Panthers, 51 Spiele, 22 Punkte): «Er hatte zu Beginn etwas Mühe, kam dann immer besser in Fahrt und konnte sein Talent aufs Eis bringen. Gehört zu den jungen, hoffnungsvollen Schweizer Spielern.»

Timo Meier (San Jose Sharks, 81 Spiele, 36 Punkte): «Er hat zum ersten Mal über 20 Tore geschossen, was eine grosse Zahl ist. Hat sich in der NHL definitiv etabliert.»

Nino Niederreiter (Minnesota Wild, 63 Spiele, 32 Punkte): «Ein schwieriges Jahr mit einigen Verletzungen. Er ist sonst immer gut für 25 oder sogar 30 Tore. Minnesota hat sich als Team in den letzten Wochen enorm gesteigert und ist ein heisser Kandidat in den Playoffs.»

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgengespräch, 06.04.2018, 06:20 Uhr