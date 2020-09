In der Nacht auf Dienstag ist Roman Josi als erster Schweizer Spieler zum besten Verteidiger der NHL gewählt worden. Eine grosse Ehre für den 30-jährigen Berner. Die Norris Trophy wird nur den komplettesten Defensivspielern verliehen.

Josis Gedanken nach dem Gewinn der Auszeichnung wanderten denn auch zu ehemaligen NHL-Grössen. «Es ist verrückt, dass mein Name nun neben all den früheren Legenden auf der Trophäe eingraviert ist», sagte Josi gegenüber zugeschalteten Journalisten.

Legende: «Fels in der Brandung» Roman Josi über seinen Verteidigungs-Partner Ryan Ellis. Keystone

Der Captain der Nashville Predators strich namentlich Scott Niedermayer (Gewinner 2004), Chris Pronger (2000) oder Chris Chelios (1989, 1993, 1996) heraus. Zu ihnen hatte Josi als Kind aufgeschaut.

Weber überflügelt

Mit der Norris Trophy gewann Josi eine Auszeichnung, die ein langjähriger Wegbegleiter und Vorzeige-Verteidiger (noch) nicht gewinnen konnte: Shea Weber. Mit dem Kanadier spielte der Schweizer während seinen ersten Jahren in Nashville zusammen.

Er ist der Fels in der Brandung und lässt mich mein Spiel spielen.

«Ihn als jungen Spieler in den Trainings zu sehen und später auf dem Eis in einer Linie mit ihm zu spielen: Es gibt kein besseres Vorbild. Ich kann mich glücklich schätzen, mit ihm gespielt zu haben», sagte Josi über den heutigen Montreal-Verteidiger.

Josis aktueller Verteidigungspartner in Nashville ist Ryan Ellis. Auch ihn lobt der Berner in den höchsten Tönen: «Er ist der Fels in der Brandung und lässt mich mein Spiel spielen. Die Hälfte dieser Auszeichnung gehört ihm. Er hätte diese Trophy auch verdient.»

Sich gegen den 75-Punkte-Mann durchgesetzt

Die Wahl zum besten NHL-Verteidiger der Saison 2019/20 war zu einem Dreikampf zwischen Josi, John Carlson (Washington) und Victor Hedman (Tampa Bay) geworden. Carlson, der in 69 Quali-Spielen herausragende 75 Punkte gesammelt hatte (Josi: 65), galt lange als favorisiert. Schliesslich setzte sich aber Josi in der Abstimmung mit 1499 Punkten vor dem Amerikaner (1267 Punkte) durch (Hedman: 820 Punkte).

«John hat eine spektakuläre Saison gespielt. Unglaublich, wie viele Punkte er gesammelt hat», so Josi. Zum Schweden Hedman, der die Norris Trophy 2018 gewonnen hatte, sagte der Nati-Verteidiger: «Victor könnte diesen Award jedes Jahr gewinnen.»

Es fühlt sich so unwirklich an.

Doch der Ausgezeichnete 2020 heisst nicht Hedman, sondern Josi. Und die Auszeichnung bedeutet dem Nashville-Star viel: «Mit dem Gewinn der Norris Trophy wird für mich ein Traum wahr. Es fühlt sich so unwirklich an.» Als Spieler sei das ultimative Ziel der Gewinn des Stanley Cup. «Aber auf persönlicher Ebene versucht man, der beste Spieler zu sein, der man sein kann.»