Nashville mit dem Schweizer Josi liegt gegen Calgary 4:1 vorne, unterliegt am Schluss aber mit 5:6 nach Verlängerung.

Nashville lag im Heimspiel gegen die Flames nach 2 Dritteln und 2 Treffern in Unterzahl durch Calle Jarnkrok mit 4:1 in Führung, ehe ein turbulentes letztes Drittel die Partie noch zum Kippen brachte. Nachdem Calgary zum 4:4 ausgeglichen hatte, ging Nashville 82 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noch einmal in Führung. Auch diesen Vorsprung konnten die Predators aber nicht über die Zeit retten.

Matthew Tkachuk traf 39 Sekunden vor Drittelsende zum 5:5. In der Verlängerung avancierte der 21-jährige Amerikaner zum Matchwinner, als er 1,6 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Nashvilles Schweizer Captain Roman Josi blieb ohne Skorerpunkt.