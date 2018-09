Luca Sbisa bestreitet die neue NHL-Saison in Diensten der New York Islanders.

Die Islanders statten den 28-jährigen Zuger mit einem Einjahresvertrag aus. Sbisa hat die Verantwortlichen der NHL-Franchise also in den letzten 10 Tagen von sich überzeugt. Der Verteidiger absolvierte das Trainingscamp bei den Islanders.

Von Las Vegas nach New York

Sbisa spielte in der vergangenen NHL-Saison für die Vegas Golden Knights. In der Qualifikation konnte er wegen diverser Verletzungen nur 42 Partien absolvieren (2 Tore, 16 Assists). Der überraschende Stanley-Cup-Finalist bot jedoch Sbisa keinen neuen Vertrag an.

Insgesamt hat Sbisa 527 Partien in der NHL bestritten. Der 2008 von den Philadelphia Flyers in der 1. Runde an Position 19 gedraftete Verteidiger spielte auch für die Anaheim Ducks und die Vancouver Canucks. Er erzielte bislang 110 Skorerpunkte (19 Tore/91 Assists).