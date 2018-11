Sven Andrighetto ist nach auskurierter Unterkörperverletzung bei Colorado wieder auf dem Weg zu alter Form. Zum 4:3-Auswärtssieg nach Verlängerung in Anaheim steuerte der 25-Jährige einen Treffer bei.

Rantanen überstahlt alle

Bei seinem 2. Ernstkampf nach der dreiwöchigen Verletzungspause schlug der Zürcher Stürmer bereits wieder zu. Zu Beginn des Mitteldrittels glich Andrighetto mit seinem 2. Saisontreffer für Colorado zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Für Colorado war es der 1000. Sieg seit dem Umzug der Franchise aus Quebec.

Matchwinner für die Avalanche war Mikko Rantanen. Der 22-jährige Finne gab in der regulären Spielzeit 2 Vorlagen und war zudem für das entscheidende Tor in der Verlängerung verantwortlich. Mit 32 Punkten (8 Tore/24 Assists) führt Rantanen derzeit die Skorerliste in der NHL an.

Weniger Grund zur Freude hatten die weiteren Schweizer:

Nino Niederreiter stand für Minnesota mehr als 15 Minuten auf dem Eis. Die 1:3-Niederlage gegen Chicago konnte auch er nicht verhindern.

Luca Sbisa kam zu seinem 5. Saisoneinsatz für die New York Islanders. Von allen Verteidigern bekam er gegen Dallas am wenigsten Eiszeit. Trotzdem verliess er das Spiel beim 2:6 mit einer -2-Bilanz.

Weiterhin nicht im Einsatz stand Nico Hischier. Der 19-Jährige fehlt den Devils seit einer Woche wegen einer Verletzung.

Resultate NHL

