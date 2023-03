In seinem ersten Spiel für Winnipeg muss der Churer gegen Kevin Fialas Los Angeles Kings als Verlierer vom Eis.

Legende: Teilte bei seinem Jets-Debüt aus Nino Niederreiter. Keystone/AP The Canadian Press/FRED GREENSLADE

Nino Niederreiter hat sein erstes Spiel im Dress der Winnipeg Jets absolviert. Im Heimspiel gegen die Los Angeles Kings sah es für die Kanadier lange nach einem Sieg aus, ehe die Kalifornier im Schlussdrittel einen 3:5-Rückstand wettmachten und sich anschliessend im Penaltyschiessen mit 6:5 durchsetzten.

Grossen Anteil am Sieg der Kings hatte Anze Kopitar. Der slowenische Center steuerte gleich 4 Treffer zum Auswärtserfolg bei. Bei seinem ersten Tor zum 1:2 lieferte Kevin Fiala den Assist, ansonsten blieb der St. Galler unauffällig.

Niederreiter noch ohne Skorerpunkt

In Sachen Skorerpunkte blieb auch Niederreiter in seinen gut 18 Minuten Eiszeit unauffällig. Sehr zur Freude des Publikums lieferte sich der Schweizer aber einen Faustkampf mit Adrian Kempe, der seinem Teamkollegen Sean Kurzi nach einem harten Check von Niederreiter in die Bande zu Hilfe geeilt war.