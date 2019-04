Den St. Louis Blues gelingt in Dallas mit einem 4:3-Sieg das Break in den Playoff-Viertelfinals.

Pat Maroon erzielte 98 Sekunden vor Spielende das entscheidende Tor für St. Louis. Insgesamt kamen beide Teams in den letzten 7 Minuten der Partie zu 4 Treffern.

54. Minute: Andrew Cogliano gleicht für Dallas in Unterzahl zum 2:2 aus.

55. Minute: 78 Sekunden später bringt Alex Pietrangelo die Gäste mit seinem 1. Playoff-Treffer zum 3. Mal in Führung.

56. Minute: 88 Sekunden dauert es, ehe der Puck wieder im Netz zappelte. Tyler Seguin, der in der Lockout-Saison 2012/13 für Biel spielte, gleicht zum 3. Mal aus.

59. Minute: Maroon schiesst St. Louis zum Sieg.

Dallas nahm in den Schlusssekunden den Torhüter vom Feld und kam nach einer Strafe gegen die Blues zu einer Sechs-gegen-Vier-Überzahl, brachte den Puck aber nicht mehr im Tor unter.

St. Louis legte damit in der Best-of-7-Serie mit 2:1 vor. Spiel Nummer 4 findet in der Nacht auf Donnerstag erneut in Dallas statt.