Die Schweizer Rookies der Chicago Blackhawks brillieren weiter. Pius Suter blieb beim 2:0-Sieg in Detroit zwar ohne Punkte, doch Philipp Kuraschew gelang der entscheidende Treffer nach einem Solo.

Kurz nach Spielmitte startete Kuraschew im Powerplay aus der neutralen Zone, spielte sich zwischen 2 Verteidiger durch und erwischte Goalie Jonathan Bernier zwischen den Beinen. «Dieses Tor wird heute wohl in der einen oder anderen Highlight-Show vorkommen», meinte Trainer Jeremy Colliton, der mit seinem Team nur einen der letzten 7 Matches verloren hat.

Legende: Schiebt herrlich zum 1:0 ein Philipp Kuraschew. Keystone

McDavid im 500er-Klub

Für Kuraschew war es im 17. Spiel der 5. Treffer. Von allen Rookies der Liga hat im Laufe der aktuellen Saison nur einer öfter getroffen als der 21-jährige Berner: Teamkollege Suter (6 Tore).

Für Nino Niederreiter in Diensten der Carolina Hurricanes setzte es nach 3 Siegen in Serie eine Niederlage ab – 3:4 nach Verlängerung gegen die Florida Panthers. Die Edmonton Oilers mit Gaëtan Haas bezwangen Winnipeg 3:2. Oilers-Superstar Connor McDavid knackte dabei in seinem 369. Spiel die Marke von 500 Skorerpunkten.