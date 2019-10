Roman Josi trifft beim 5:2-Heimerfolg von Nashville gegen San Jose doppelt.

Zu den ersten Skorerpunkten der Saison kommen Nino Niederreiter (Carolina) und Jonas Siegenthaler (Washington).

Gaëtan Haas (Edmonton) und Timo Meier (San Jose) gehen leer aus.

7 Minuten waren in Nashville gespielt, als Captain Roman Josi das Steuer gegen San Jose ein erstes Mal in die Hand nahm. Der Berner löste einen Angriff im eigenen Drittel aus und traf nach einem Doppelpass mit Colton Sissons aus der Distanz mit seinem Handgelenkschuss via Lattenunterkante.

Nashville macht in Drittel 3 alles klar

Auch für das 2:0 kurz nach Spielmitte war Josi verantwortlich. Im Powerplay traf der Verteidiger nach missglücktem Befreiungsschlag der Sharks und sorgte so bereits für die Vorentscheidung. San Jose kam ebenfalls in Überzahl zwar noch einmal heran, kassierte aber zu Beginn des Schlussdrittels innert 5 Minuten das 1:3 sowie das 1:4. Am Ende hiess es 2:5 aus Sicht der Sharks.

«Offensiv waren wir heute sehr stark. Wir erspielten uns viele Chancen, das ist ein gutes Zeichen. Aber defensiv gibt es noch Luft nach oben», gab sich Josi nach dem Spiel bescheiden.

San Jose mit Fehlstart in die Saison

Luft nach oben haben nach 4 Spielen auch die San Jose Sharks um den Appenzeller Timo Meier. Die Kalifornier legten mit der Pleite in Nashville und der 4. Niederlage im 4. Spiel den schwächsten Saisonstart der Geschichte hin. Meier, der das Eis bei den Predators mit einer Minus-3-Bilanz verliess, wartet weiterhin auf seinen 1. Skorerpunkt der Saison.

Die weiteren Schweizer:

Beim 6:3-Erfolg der Carolina Hurricanes bei den Florida Panthers glückte Nino Niederreiter der 1. Skorerpunkt der Saison. Der Bündner assistierte beim 2:0 in der 12. Minute.

der 1. Skorerpunkt der Saison. Der Bündner assistierte beim 2:0 in der 12. Minute. Auch Jonas Siegenthaler trug sich im 4. Saisonspiel erstmals in die Skorerliste ein. Er gab das Zuspiel zur 1:0-Führung der Washington Capitals im Heimspiel gegen die Dallas Stars. Dallas setzte sich jedoch mit 4:3 nach Verlängerung durch.

trug sich im 4. Saisonspiel erstmals in die Skorerliste ein. Er gab das Zuspiel zur 1:0-Führung der Washington Capitals im Heimspiel gegen die Dallas Stars. Dallas setzte sich jedoch mit 4:3 nach Verlängerung durch. Der NHL-Neuling Gaëtan Haas kam beim 5:2-Sieg der Edmonton Oilers bei den New York Islanders auf eine Einsatzzeit von gut 10 Minuten, bleib aber ohne Skorerpunkt. Die Oilers hatten mit James Neal einen vierfachen Torschützen in ihren Reihen.

