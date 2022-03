Nashville-Captain Roman Josi punktet auch im 10. Spiel in Folge. Matchwinner in Anaheim ist dennoch ein anderer.

Beim 6:3-Sieg der Nashville Predators in Anaheim schoss Roman Josi ein Tor und gab einen Assist. Mit seinem 18. Saisontor glich er am Ende des 1. Drittels zum 1:1 aus, zudem war er im Schlussabschnitt in Überzahl am 5:3 beteiligt. Der Berner Verteidiger steht nun bei 77 Skorerpunkten, wovon er 24 in den letzten 10 Partien im März gesammelt hat.

Matchwinner für Nashville beim Gastspiel in Kalifornien war aber ein anderer. Filip Forsberg war mit seinen 2 Toren und 3 Assists der «Vollstrecker» der Predators. Der schwedische Flügel steht in der laufenden Spielzeit bei nun 35 Treffern und stellte damit einen neuen Franchise-Rekord auf. In den letzten 7 Partien gelangen Forsberg unglaubliche 17 Punkte.

Minnesota mit 6. Sieg in Serie

Ohne Skorerpunkt blieb Kevin Fiala beim 3:0-Heimsieg von Minnesota gegen Las Vegas. Einen starken Abend zog dafür Wild-Keeper Cam Talbot ein, der mit 28 Paraden seinen zweiten Shutout der Saison feierte – ausgerechnet am Tag, an dem Minnesota mit Marc-André Fleury die Verpflichtung eines weiteren Top-Torhüters bekannt gab.