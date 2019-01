Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes: Es scheint Liebe auf den ersten Blick zu sein. Hatte der Churer bei Minnesota zuletzt hartes Brot essen müssen, blüht er seit seinem Wechsel in den Südosten der USA so richtig auf. Im 4. Spiel für die «Canes» gelang dem Schweizer bereits der 2. Doppelpack. So hatte er auch grossen Anteil am 5:2-Sieg bei Vancouver.

Niederreiter erzielte gegen die Canucks sowohl das 1:0 als auch das wegweisende 3:2 und steht damit bei 13 Saisontoren. Beide Treffer des Schweizers bereitete der Finne Sebastian Aho vor. Die zwischenzeitliche 2:1-Führung für die Canucks hatte Sven Bärtschi erzielt.

Saros hext Predators zum Sieg

Die Nashville Predators mit Roman Josi und Kevin Fiala setzten sich bei den Vegas Golden Knights nach Rückstand 2:1 durch. Zum Mann des Spiels avancierte «Preds»-Keeper Juuse Saros mit 47 Paraden. Sven Andrighetto verlor mit den Colorado Avalanche gegen die Minnesota Wild 2:5.

Auf sportlicher Talfahrt befinden sich die Washington Capitals. Der Stanley-Cup-Sieger mit dem Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler kassierte beim 3:6 auswärts gegen die Toronto Maple Leafs bereits die 7. Niederlage in Serie.

Grund zur Freude hatte nur einer: Alex Owetschkin erzielte seinen 37. Saisontreffer und hält nun mit 1179 Skorerpunkten den russischen Rekord – gemeinsam mit NHL-Legende Sergei Fjodorow.

