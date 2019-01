Fiala bereitete gegen Chicago das 1:0 nach gutem Forechecking mit einem sehenswerten Backhandpass vor, Josi leitete in Überzahl das 3:1 ein. Es war bereits die 24. Torvorlage des Captains der Predators, der allerdings das Eis mit einer Minus-2-Bilanz verliess.

Für die Entscheidung in der Overtime sorgte Filip Forsberg mit seinem 2. Treffer des Abends. Mit diesen 2 Punkten ziehen die «Preds» in der Central Division wieder an den Winnipeg Jets vorbei und sind erneut Leader.

Harmloser Andrighetto verliert

Weniger erfolgreich verlief der Abend für Sven Andrighetto. Der Schweizer Stürmer verlor mit der Colorado Avalanche gegen die Calgary Flames 3:5. Andrighetto verliess das Eis mit einer Minus-1-Bilanz, nachdem er in knapp 11 Minuten kein einziges Mal aufs Tor geschossen hatte.