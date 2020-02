Die Zuschauer in der T-Mobile Arena in Las Vegas wurden Zeugen eines verrückten 3. Drittels. Die Golden Knights gingen mit einer 3:1-Führung in den Schlussabschnitt. Dann drehten die Gäste auf. Gleich 4 Treffer gelangen den Hurricanes. Urplötzlich führte Carolina mit 5:4. Cody Eakin (56.) rettete das Heim-Team aber noch in die Overtime.

Weil dort keine Tore fielen, ging es ins Shootout. In diesem behielten die Gäste die Oberhand. Andrej Swetschnikow und Justin Williams trafen als einzige. Keine entscheidende Rolle spielte Carolinas Nino Niederreiter (13:47 Minuten Eiszeit).

Nashville vergibt 2:0-Führung

Die Nashville Predators ihrerseits verloren nach zuletzt 2 Siegen in Folge wieder. Die Franchise aus Tennessee führte bis 9 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels 2:0, ehe Edmonton die Partie drehte. Der Deutsche Leon Draisaitl avancierte mit 2 Toren im Schlussabschnitt zum Matchwinner für die Oilers.

Roman Josi realisierte den 40. Assist in dieser Saison, er bereitete den Führungstreffer vor. Yannick Weber verliess wie Josi das ein mit einer Plus-1-Bilanz. Gaëtan Haas kam auf Seiten der Kanadier auf 4:29 Einsatzminuten.

Die weiteren Schweizer:

Nico Hischier fehlte beim 3:0-Heimsieg der New Jersey Devils gegen die Los Angeles Kings erneut. Es ist die 3. Partie in Folge, die der Walliser aufgrund von Kniebeschwerden verpasst. Mirco Müller kam hingegen zum Einsatz.

fehlte beim 3:0-Heimsieg der New Jersey Devils gegen die Los Angeles Kings erneut. Es ist die 3. Partie in Folge, die der Walliser aufgrund von Kniebeschwerden verpasst. kam hingegen zum Einsatz. Jonas Siegenthaler bezog mit den Washington Capitals eine 2:7-Heimschlappe gegen Philadelphia.

bezog mit den Washington Capitals eine 2:7-Heimschlappe gegen Philadelphia. Luca Sbisa fehlte beim 5:2-Sieg von Winnipeg zuhause gegen Ottawa. Der Verteidiger war in der Partie zuvor von einem Puck voll am Knie getroffen worden und konnte das Eis nur mit Hilfe verlassen.

Resultate NHL im Überblick

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 7.2.2020, 07:00 Uhr