Mit seinem Hattrick gegen die New Jersey Devils hat Alexander Owetschkin NHL-Geschichte geschrieben. Der 34-Jährige erzielte bei Washingtons 5:2-Sieg gegen die New Jersey Devils die Treffer zum 1:0, 2:0 und 5:2 und steht damit in dieser Saison bei 31 Toren.

Seit 15 Saisons 30 Tore und mehr

Er ist damit der 2. Spieler in der Geschichte der NHL, der in seinen ersten 15 Saisons in der besten Eishockey-Liga der Welt in jeder Spielzeit 30 und mehr Tore erzielt hat. Zuvor war das Mike Gartner, der unter anderem 9 Saisons bei Washington gespielt hatte, zwischen 1979 und 1994 gelungen. Seit seinem Debüt für die Capitals 2005 hat Owetschkin nun 689 Mal getroffen.

Hischier liefert Assist

Nico Hischier liess sich bei der Niederlage der Devils gegen das beste Team der Liga einen Assist notieren. Der Walliser leistete die Vorarbeit zu Wayne Simmonds' Anschlusstor zum 1:3. Jonas Siegenthaler stand bei den Capitals gut 17 Minuten auf dem Eis (ausgeglichene Bilanz).

Die weiteren Schweizer im Einsatz

Zu den Siegern in den Spielen in der Nacht auf Freitag gehörte auch Kevin Fiala , der mit den Minnesota Wild gegen die Tampa Bay Lightning 3:2 gewann.

, der mit den Minnesota Wild gegen die Tampa Bay Lightning 3:2 gewann. Roman Josi und Yannick Weber kassierten mit Nashville die 7. Niederlage in den letzten 10 Partien. Die Predators unterlagen zuhause den Anaheim Ducks, dem viertschlechtesten Team der Liga, 2:4. Josi bereitete mit seinem 33. Assist den 1:2-Anschlusstreffer von Viktor Arvidsson vor.

und kassierten mit Nashville die 7. Niederlage in den letzten 10 Partien. Die Predators unterlagen zuhause den Anaheim Ducks, dem viertschlechtesten Team der Liga, 2:4. Josi bereitete mit seinem 33. Assist den 1:2-Anschlusstreffer von Viktor Arvidsson vor. Nino Niederreiter unterlag mit den Carolina Hurricanes 2:3 bei den Columbus Blue Jackets.

unterlag mit den Carolina Hurricanes 2:3 bei den Columbus Blue Jackets. Die San Jose Sharks mit Timo Meier gingen in Denver gegen die Colorado Avalanche mit 0:4 unter.

