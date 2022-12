Im kalifornischen Duell zwischen Los Angeles und San Jose behielt Kevin Fiala mit den Kings gegen Timo Meier und die Sharks das bessere Ende für sich. Der derzeit beste Schweizer Skorer in der NHL setzte sich mit seinem Team zuhause mit 3:2 nach Penaltyschiessen durch.

Mit einem verwerteten Penalty war Fiala einer der Erfolgsgaranten für die Kings. Meier war in der Kurzentscheidung nicht beteiligt, glänzte zuvor aber mit seinem 15. Saisontor und dem 14. Assist. Der Appenzeller wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt.

Legende: Konnte sich behaupten Kings-Stürmer Kevin Fiala. Keystone/AP Photo/Jae C. Hong

Predators und Devils weiter in der Krise

Die Nashville Predators setzten in Denver ihre Talfahrt fort. Das 1:3 gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche bedeutete für die Mannschaft von Captain Roman Josi die 6. Niederlage in Serie. Nino Niederreiter liess sich beim einzigen Tor der Gäste einen Assist gutschreiben.

Akira Schmid, Jonas Siegenthaler und Captain Nico Hischier befinden sich mit den New Jersey Devils ebenfalls in einer Ergebniskrise. Auf heimischem Eis in Newark mussten sie sich zum 5. Mal in Folge geschlagen geben. Die Devils unterlagen den Florida Panthers mit 2:4. Schmid parierte 25 von 28 Schüssen.

Kein Schweizer Abend

Niederlagen setzte es auch für Denis Malgin mit den Toronto Maple Leafs (2:5 in Washington), Pius Suter mit den Detroit Red Wings (3:6 gegen Ottawa), Janis Moser mit den Arizona Coyotes (2:5 gegen Buffalo) und Tim Berni mit den Columbus Blue Jackets (2:4 in Boston) ab.