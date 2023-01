Der Captain der New Jersey Devils ist am deutlichen 5:1-Erfolg massgeblich beteiligt.

Captain Nico Hischier hat seine New Jersey Devils zu einem 5:1-Auswärtssieg gegen die Detroit Red Wings geführt. Während er beim Führungstreffer in der 29. Minute einen Assist beisteuerte, erzielte er an seinem 24. Geburtstag das 2:0 gleich selbst. In Überzahl lenkte der Walliser einen Schuss von Dougie Hamilton entscheidend ab.

Der Center steht nach 37 Partien in dieser Saison bei 36 Skorerpunkten (17 Tore, 19 Assists). Das Spiel mit insgesamt drei Schweizern im Einsatz wurde von Nationaltrainer Patrick Fischer besucht. Er sah, wie Hischiers Teamkollege Jonas Siegenthaler zu über 20 Minuten Eiszeit und einer Plus-3-Bilanz kam. Einen schweren Stand hatte Detroit-Stürmer Pius Suter, der bei gut 14 Minuten Eiszeit einen Torschuss verzeichnete.

In den anderen beiden Partien in der Nacht auf Donnerstag fuhren auch die Minnesota Wild (5:1 zuhause gegen die Tampa Bay Lightning) sowie die Anaheim Ducks (2:0 zuhause gegen die Dallas Stars) Siege ein.