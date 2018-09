Luca Sbisa erhält von den New York Islanders einen Profi-Probevertrag und eine Einladung fürs Trainingscamp.

Neue Chance in der NHL

Luca Sbisa spielte in der vergangenen NHL-Saison für die Vegas Golden Knights. In der Qualifikation konnte er wegen diverser Verletzungen nur 30 von 82 Partien absolvieren. Der überraschende Stanley-Cup-Finalist bot jedoch Sbisa keinen neuen Vertrag an.

Nun kann der 28-jährige Zuger Verteidiger im Trainingscamp der New York Islander versuchen, sich für einen Vertrag aufzudrängen. Ebenfalls am Trainingscamp der Islanders, das am 13. September beginnt, nehmen Verteidiger Yannick Rathgeb und Stürmer Pius Suter teil.