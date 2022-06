2019 spielte Cale Makar noch College-Eishockey, nun hat er schon (fast) alles gewonnen, was es in der NHL zu gewinnen gibt.

Legende: Das Tüpfelchen auf dem i Der stellvertretende NHL-Commissioner Bill Daly überreicht Cale Makar die Conn Smythe Trophy. Bruce Bennett/Getty Images

Erst kürzlich jährte sich der fürs Schweizer Eishockey historische NHL-Draft, bei dem Nico Hischier an 1. Stelle ausgewählt worden war, zum 5. Mal. Auf den heutigen Captain der New Jersey Devils folgte damals Nolan Patrick (damals Philadelphia, mittlerweile Vegas), an 3. Position fiel der Name von Miro Heiskanen (Dallas). Was an jenem 23. Juni 2017 in Chicago wohl noch kaum jemand voraussah: Den grössten Volltreffer landeten die Colorado Avalanche, die sich an 4. Stelle die Rechte an Cale Makar sicherten.

01:05 Video Colorado holt sich den Stanley Cup Aus Sport-Clip vom 27.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Geduld statt Übereifer

Die Spielzeit nach besagtem Draft absolvierte Makar in der College-Meisterschaft NCAA bei der University of Massachusetts (UMass). Obschon ihn die Avalanche bereits zum Start der Saison 2018/19 gerne ins NHL-Team berufen hätten, bat der Verteidiger darum, sich noch ein weiteres Jahr auf College-Stufe weiterentwickeln zu dürfen. Die Avalanche leisteten Makars Wunsch Folge.

Unmittelbar nach der Final-Niederlage der UMass am 13. April 2019 packte Makar seine Sachen und reiste nach Denver, um sich Colorado anzuschliessen, das sich gerade mitten im Playoff-Achtelfinal gegen Calgary befand. Am 15. April gab der Kanadier in Spiel 3 gegen die Flames sein NHL-Debüt – und erzielte beim 6:2-Erfolg sogleich sein Premieren-Tor. Seither spielte Makar nur noch in der NHL.

Mit 23 Jahren schon ein ganz Grosser

Etwas mehr als 3 Jahre nach seiner Feuertaufe in der besten Liga der Welt hat Makar bereits ein reich befrachtetes Palmarès:

Calder Trophy (Bester NHL-Rookie, 2020)

Norris Trophy (Bester NHL-Verteidiger, 2022)

Stanley-Cup-Champion (Mit Colorado, 2022)

Conn Smythe Trophy (MVP der NHL-Playoffs, 2022)

Solche Errungenschaften haben nur zwei absolute NHL-Legenden vorzuweisen: Bobby Orr und Brian Leetch.

Führt man sich die Schlüsselrolle vor Augen, welche Makar speziell seit dieser Saison bei den Avalanche innehat, geht beinahe vergessen, dass der Verteidiger erst 23 Jahre alt ist. Es wäre deshalb alles andere als eine Überraschung, wenn Makar die NHL in Zukunft noch stärker dominiert als in diesem Jahr.