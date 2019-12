Mit seinem 8. Saisontor in der NHL brachte Nico Hischier die New Jersey Devils bei den Ottawa Senators 1:0 in Führung. Am Ende setzten sich die Devils, bei denen Mirco Müller rund 18 Minuten auf dem Eis stand, 4:3 nach Verlängerung durch.

Hischier lenkte in der 9. Minute im Powerplay einen Slapshot von Verteidiger Sami Vatanen von der blauen Linie unhaltbar ab. Das Siegestor gelang Jack Hughes nach 54 Sekunden der Verlängerung.

Die schwach in die Saison gestarteten Devils haben sich seit Mitte Dezember resultatmässig verbessert. In Ottawa errangen sie den 4. Sieg in den letzten 7 Spielen. Trotz der Steigerung belegt New Jersey bei knapp der Hälfte der Regular Season in der Eastern Conference den vorletzten Platz – mit 16 Punkten Rückstand auf einen Platz in den Playoffs.

Pastrnak legt vor

Boston, klarer Leader der Atlantic Division, feierte beim 3:2 zuhause gegen Buffalo den 24. Sieg im 40. Spiel. Gegen die vom Schweizer Ralph Krueger trainierten Sabres glänzte Jake DeBrusk mit einem Doppelpack. David Pastrnak erzielte seinen 29. Treffer – Liga-Topwert!

So lief es den weiteren Schweizern:

Trotz 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen Chicago sammelten Dean Kukans Columbus Blue Jackets zum 10. Mal in Folge Punkte.

Columbus Blue Jackets zum 10. Mal in Folge Punkte. Luca Sbisa und Winnipeg unterlagen St. Louis 1:4.

und Winnipeg unterlagen St. Louis 1:4. Auch Kevin Fialas Minnesota verlor: 1:3 gegen die New York Islanders.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 30.12.2019, 7:33 Uhr