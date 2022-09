Chara, Subban und Yandle haben genug

Mit Zdeno Chara, P.K. Subban und Keith Yandle beenden drei prominente NHL-Verteidiger ihre Karrieren. Der 45-jährige Chara spielte 24 Saisons in der besten Liga der Welt und totalisiert 1880 Partien. 2011 gewann der Slowake mit den Boston Bruins den Stanley Cup. Subban bestritt 930 Spiele und wurde in der Saison 2012/13 zum besten Verteidiger der NHL gekürt. 2014 gewann der 33-Jährige mit Kanada Olympia-Gold. Der 36-jährige Yandle ist mit 989 aufeinanderfolgenden Spielen in der Qualifikation Rekordhalter der Liga. Insgesamt kommt er auf 1167 Partien.

Archiv: Boston Bruins gewinnen 2011 den Stanley Cup

Rekordvertrag für MacKinnon

Nathan MacKinnon ist ab 2023/2024 bestbezahlter Spieler der NHL. Der 27-jährige Stürmer verlängerte den Vertrag mit Colorado vorzeitig um 8 Jahre. Der neue Kontrakt bringt ihm in den ersten 2 Saisons je 16,5 Millionen Dollar ein. Insgesamt erhält er 100,8 Millionen Dollar, also durchschnittlich 12,6 Millionen pro Jahr. Aktuell ist Connor McDavid (Edmonton) mit 12,5 Millionen Dollar pro Saison die Nummer 1. MacKinnon trug in der letzten Saison mit 45 Toren und 67 Assists in 85 Partien massgeblich dazu bei, dass Colorado zum 3. Mal den Stanley Cup gewann.