Hier finden Sie die wichtigsten Kurzmeldungen des Tages aus dem US Sport.

News aus den US Sports

NHL: Assist und Sieg für Kurashev

Als Chicagos Patrick Kane in der 46. Minute ein schönes Zuspiel des Schweizer Stürmers Philipp Kurashev zum 3:0 verwertete, schien der Sieg der Blackhawks in Seattle in trockenen Tüchern zu sein. Doch die Kraken meldeten sich mit zwei späten Toren nochmals zurück. Jake McCabe machte 26 Sekunden vor Schluss mit dem Empty-Netter zum 4:2 schliesslich alles klar. Nach dem Horror-Start mit nur einem Sieg aus den ersten 12 Spielen konnte Chicago seit dem Trainerwechsel zu Derek King die letzten 4 Partien allesamt gewinnen.

NBA: Capela und Atlanta auf dem Vormarsch

Atlanta scheint den Weg aus der Krise definitiv gefunden zu haben. Die Hawks kamen beim 110:99 gegen die Boston Celtics zum 3. Erfolg in Serie. Vor der Mini-Siegesserie hatte das Team mit dem Schweizer Clint Capela 6 Partien de suite verloren. Der Genfer steuerte gegen die Celtics 9 Punkte und 12 Rebounds bei. Bester Werfer bei den Hawks war Forward John Collins mit 20 Zählern.