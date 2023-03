Legende: Wird er bis zur WM wieder fit? Philipp Kurashev. key/AP Photo/David Zalubowski

NHL: Kurashev verpasst Saison-Schlussspurt

Chicago-Stürmer Philipp Kurashev muss auf die letzten 9 Saisonspiele in der NHL verzichten. Der 23-jährige Berner leidet an einer Verletzung an der linken Schulter, die er sich letzten Donnerstag gegen die Washington Capitals zugezogen hatte. Eine Operation sei nicht nötig, sagte Blackhawks-Coach Luke Richardson. Kurashev hat diese Saison in 70 Partien 25 Skorerpunkte (9 Tore/16 Assists) erzielt. Chicago hat keine Chancen mehr, die Playoffs zu erreichen.