NHL: Tampa Bay gewinnt dank Last-Minute-Treffer

Tampa Bay hat im Viertelfinal-Playoff-Duell mit den Florida Panthers auch das zweite Spiel für sich entschieden. Die Entscheidung fiel erst im allerletzten Moment. Ross Colton traf 3,8 Sekunden vor Schluss zum 2:1-Siegtreffer und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Ausgangslage vor den nächsten zwei Spielen, die beide in Tampa stattfinden. In der Viertelfinal-Serie im Westen glichen die St. Louis Blues gegen die Colorado Avalanche zum 1:1 aus. Das Team aus Missouri, vor drei Jahren Stanley-Cup-Gewinner, gewann das zweite Spiel in Denver gegen die Nummer 1 der Western Conference mit 4:1.

Golf: McIlroy führt die US PGA Championship an

Nachdem alle Spieler die Auftaktrunde der 104. US PGA Championship in Tulsa absolviert haben, hat der nordirische Superstar Rory McIlroy die alleinige Führung inne. Der vierfache Sieger von Golfturnieren auf Grand-Slam-Stufe führt mit 5 Schlägen unter Par einen Schlag vor den amerikanischen Aussenseitern Will Zalatoris und Tom Hoge. Der US-amerikanische Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler büsste auf McIlroy sechs Schläge ein.