Pech für Sven Andrighetto: Der Zürcher Stürmer hat sich in der Vorbereitung mit der Colorado Avalanche am Fuss verletzt und wird den NHL-Auftakt verpassen. Gemäss Trainer Jared Bednar dürfte der 25-Jährige 2 bis 4 Wochen ausfallen. Andrighetto war im Frühjahr mit 9 Skorerpunkten in ebenso vielen Spielen massgeblich am Silber-Gewinn der Schweiz an der WM beteiligt. Im ersten NHL-Spiel der Saison trifft Colorado am kommenden Donnerstag zuhause auf die Minnesota Wild.

Colorado und Minnesota trafen vor ihrer NHL Saison-Ouvertüre bereits in der Nacht auf Samstag in einem Testspiel aufeinander. Dabei erzielte Nino Niederreiter sein erstes Tor in der Pre-Season. Der Bündner netzte zum zwischenzeitlichen 2:3 ein. Letztlich siegte Colorado mit 4:3 in der Overtime.

Nino Niederreiter bekommt die Scheibe und stochert sie mit der Rückhand durch die Beine von Philipp Grubauer, erzielt so das 2:3 für die Wild pic.twitter.com/iiaAm8bcKp, Link öffnet in einem neuen Fenster — NHL Deutsch (@NHLde) 29. September 2018 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Ebenfalls zu einem Torerfolg in der Vorbereitungsphase kam Dean Kukan. Der Zürcher Verteidiger erzielte beim 7:6-Erfolg seiner Columbus Blue Jackets gegen die Pittsburgh Penguins in der 51. Minute das Goal zum 6:6.