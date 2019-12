Mehr aus dieser Rubrik

New Jersey tauscht Hall und Speers ein

Die New Jersey Devils haben am Montag die Offensivspieler Taylor Hall und Blake Speers zu den Arizona Coyotes getradet. Im Gegenzug erhält das Team von Nico Hischier und Mirco Müller den Erstrunden-Pick der Coyotes im NHL-Draft 2020. Zusätzlich dazu sichern sich die Devils ein Drittrunden-Wahlrecht von Arizona im Draft 2021 sowie Verteidiger Kevin Bahl und die Stürmer Nick Merkley und Nate Schnarr. Falls Arizonas Erstrunden-Pick 2020 die Top 3 betrifft, erhält New Jersey den Erstrunden-Pick der Coyotes im Draft 2021. Arizona erhofft sich durch die Verpflichtung von Hall, dem MVP 2018, die erste Playoff-Teilnahme nach einer 7-jährigen Durststrecke.