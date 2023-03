Kevin Fiala schraubt sein Punktetotal in der NHL auf 66 Zähler. Nino Niederreiter mit einem weiteren Assist.

Nach sechs Partien ohne Torerfolg durfte Kevin Fiala in der NHL wieder einmal ein persönliches Erfolgserlebnis feiern. Beim 4:2-Heimsieg seiner Los Angeles Kings gegen die St. Louis Blues sorgte der Ostschweizer mit einem Empty Netter in der zweitletzten Minute für die Entscheidung. Kurz zuvor hatte Fiala im Powerplay Gabriel Vilardis Treffer zum 3:2 aufgelegt.

Fiala steht nach 64 Partien bei 66 Skorerpunkten (22 Tore). Es ist die zweiterfolgreichste Saison des 26-Jährigen in der besten Eishockey-Liga der Welt. In der letzten Spielzeit kam Fiala in der Qualifikation auf 85 Zähler.

Legende: Eine seiner leichteren Übungen Der Empty Netter aus kurzer Distanz war für Kevin Fiala nur noch Formsache – Teamkollege Drew Doughty gratuliert trotzdem. Reuters/Kelvin Kuo

Nächster Niederreiter-Assist

Nino Niederreiter liess sich in der dritten Partie für seinen neuen Arbeitgeber Winnipeg zum zweiten Mal einen Assist gutschreiben. Beim 7:5-Heimsieg im kanadischen Duell gegen Edmonton hatte der Churer beim 1:1 durch Mark Scheifele in der 12. Minute seinen Stock im Spiel. Bei den Gästen aus Edmonton gelang dem Deutschen Leon Draisaitl ein Hattrick.

Die übrigen Schweizer blieben in der Nacht auf Sonntag ohne Skorerpunkt.