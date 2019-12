Legende: Zum 3. Mal beim Allstar-Game dabei Roman Josi. Keystone

Überragender Josi mit Allstar-Game belohnt

Roman Josi darf zum 3. Mal am Allstar-Weekend der NHL teilnehmen, das vom 24. bis 26. Januar in St. Louis stattfindet. Der Captain der Nashville Predators spielt bislang eine überragende Saison. Mit 14 Toren und 25 Assists in 38 Saisonpartien ist der 29-jährige Berner in der NHL-Skorerliste der zweitbeste Verteidiger. «Er ist unser konstantester Spieler, bringt jeden Abend seine Leistung», lobte ihn Nashvilles Headcoach Peter Laviolette. Josi ist der einzige Schweizer, der eine Einladung erhalten hat. Nico Hischier hat noch die Chance, via Publikumsvoting dabei zu sein.