Krueger wird Trainer in Buffalo

Krueger kehrt in die NHL zurück

Sechs Jahre nach seiner Entlassung in Edmonton kehrt Ralph Krueger als Headcoach in die NHL zurück. Der frühere Schweizer Nationaltrainer wurde von den Buffalo Sabres engagiert. Die Sabres verpassten dieses Jahr zum 8. Mal in Folge die Playoffs und entliessen Trainer Phil Housley. Der 59-jährige Krueger ist seit 2014 Präsident des englischen Fussball-Erstligisten Southampton; im Juni läuft sein Vertrag aus.

Merzlikins bleibt bei den Blue Jackets

Ex-Lugano-Hüter Elvis Merzlikins hat bei den Columbus Blue Jackets einen neuen One-Way-Vertrag über eine Saison unterzeichnet. Der 25-jährige lettische Nationalkeeper hatte im März mit einem Kontrakt bis Ende Saison 2018/19 zu Columbus gewechselt.