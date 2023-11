Legende: Beeindruckende Canucks Dakota Josha (81) feiert mit Pius Suter (24). Keystone/AP/Graham Hughes

NHL: Canucks bleiben Vegas auf den Fersen

In der Nacht auf Montag stand in der NHL mit Pius Suter bloss ein Schweizer im Einsatz. Der 27-jährige Zürcher bezwang mit Vancouver die Montreal Canadiens auswärts 5:2, blieb jedoch ohne Punkte. Es war für die verblüffenden Canucks, die das Mitteldrittel 3:0 zu ihren Gunsten entschieden hatten, im 15. Saisonspiel der 11. Erfolg. Einzig Titelverteidiger Vegas Golden Knights hat mehr Siege (12) auf dem Konto.

00:43 Video Sehenswerter Treffer beim 4:1 der Ducks vs. Sharks Aus Sport-Clip vom 13.11.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

NBA: San Antonio bleibt im Tief

Die Spurs von Victor Wembanyama kassierten ihre 5. Niederlage in Folge in der NBA, die 7. im 10. Saisonspiel. San Antonio musste sich Miami mit 113:118 geschlagen geben. Miami, das am Samstag Clint Capelas Hawks besiegt hatte, konnte somit einen erneuten Erfolg innerhalb von 24 Stunden einfahren. San Antonios 19-jähriges Wunderkind Wembanyama war mit 18 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists nicht weit von einem Triple-Double entfernt.