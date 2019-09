Legende: Geht (noch) nicht in der NHL auf Torejagd Valentin Nussbaumer. Keystone

Nussbaumers NHL-Abenteuer muss warten

Biel-Junior Valentin Nussbaumer hat den Cut bei den Arizona Coyotes in seinem ersten NHL-Trainingscamp nicht überstanden. Der 18-jährige Center wurde aus dem Kader gestrichen und zurück in die QMJHL zu den Shawinigan Cataractes geschickt . Nussbaumer war in diesem Jahr in der 7. Runde von Arizona gedraftet worden.

Gross wieder in der OHL

Das gleiche Schicksal wie Nussbaumer ereilte Nico Gross. Der 19-jährige Verteidiger schaffte es nicht in den Kader der New York Rangers und muss zurück in die OHL. Damit wird Gross eine 3. Saison bei den Oshawa Generals in Angriff nehmen.

Sbisa und Riat treffen

In der Nacht auf Dienstag sind zudem einige Schweizer in der Partien der Pre-Season im Einsatz gestanden. Die New York Islanders setzten sich gegen die Philadelphia Flyers 3:1 durch. Luca Sbisa erzielte in der 43. Minute das 2:1. Erfolgreich war auch Damien Riat beim 4:3-Sieg n.V. der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks. Riat traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für Washington. Nico Hischier und Mirco Müller mussten sich mit New Jersey den Montreal Canadiens mit 2:4 geschlagen geben. Nashville bezwang Florida 6:3.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Arbeitsfrieden gewährleistet Kein Lockout in der NHL 2020/21