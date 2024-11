Per E-Mail teilen

Legende: Hielt seinen Kasten gegen Carolina rein Akira Schmid. Keystone/AP Photo/David Zalubowski

Erstmals seit seinem Wechsel im Sommer von New Jersey zu den Vegas Golden Knights ist Torhüter Akira Schmid in der NHL eingesetzt worden. Der 24-Jährige wurde bei der 2:5-Heimniederlage gegen Carolina in der 27. Minute eingewechselt, nachdem sich Adin Hill zum 4. Mal hatte bezwingen lassen.

Schmid, der in dieser Saison ausschliesslich in der AHL gespielt hatte, machte seine Sache sehr gut: Er wehrte alle 12 Schüsse auf sein Tor ab. Die Golden Knights konnten das Skore indes nur auf 1:4 verkürzen, ehe ein «Empty-Netter» für die Entscheidung sorgte. In den Schlusssekunden sorgte Vegas mit einem Powerplaytor noch für etwas Resultatkosmetik.

Josi mit Assist

Für die Nashville Predators mit Captain Roman Josi setzte es die nächste Niederlage ab. Beim 2:3 n.V. in Denver bei den Colorado Avalanche gewann das Team aus Tennessee immerhin einen Punkt. Und Josi lieferte seinen 10. Assist der laufenden Saison. Der Berner Verteidiger legte in der 41. Minute das Tor zum 2:2 durch Colton Sissons mustergültig auf.

Mit Kevin Fiala verlor auch der dritte in der Nacht auf Dienstag engagierte Schweizer. Der Stürmer unterlag mit den Los Angeles Kings den Calgary Flames auswärts mit 1:3 und blieb ohne Skorerpunkt.