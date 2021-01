Legende: Schliesst sich Nashville an Luca Sbisa. imago images

Predators holen Sbisa

Luca Sbisa wechselt innerhalb der NHL von den Winnipeg Jets zu den Nashville Predators. Der Schweizer Verteidiger wird damit Teamkollege von Roman Josi und Yannick Weber. Details zum Vertrag des 30-Jährigen wurden keine bekannt. Für Sbisa, der von den Jets am Montag auf die Waiver-List gesetzt worden war, ist es nach Philadelphia, Anaheim, Vancouver, Las Vegas und den New York Islanders die 7. Station in der NHL.