NHL: Rangers schlagen zurück

Die New York Rangers bezwangen die Florida Panthers 2:1 n.V. und glichen in der NHL-Playoff-Halbfinalserie zum 1:1 aus. Matchwinner für die Gastgeber, die 2 Tage zuvor das erste Heimspiel 0:3 verloren hatten, war Barclay Goodrow. Der kanadische Stürmer erzielte in der 15. Minute der Verlängerung mittels Handgelenkschuss ins hohe Eck den entscheidenden Treffer. «Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wie die Scheibe ins Tor ging. Ich weiss nur noch, dass Troch (Vincent Trocheck) mich toll anspielte und dass Cools (Will Cuylle) aufs Tor zog und mir so den Weg freimachte», sagte Goodrow und fügte an: «Die beiden machten es grossartig.» Stark spielte auch Rangers-Goalie Igor Schesterkin, dem 26 Paraden gelangen.

PWHL: Müllers Tor ohne Wert

In der Premiere-Saison der Professional Women's Hockey League hat Alina Müller mit Boston das 3. Finalspiel gegen Minnesota auswärts mit 1:4 verloren. Die Schweizerin war 2 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels für den Anschlusstreffer zum 1:2 besorgt. Es war ihr 1. Treffer in den Playoffs. Minnesota führt in der Best-of-5-Serie nun 2:1 und kann am Sonntag vor eigenem Anhang den Titel gewinnen.