Das letzte Saisondrittel und somit der Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL sind lanciert. Just in dieser Phase schwächelt Nashville. Das Team von Roman Josi und Nino Niederreiter musste sich zuhause Boston 0:5 geschlagen geben. Die Predators, die seit der All-Star-Game-Pause 3 von 4 Spielen verloren, liegen in der umkämpften Western Conference nur auf Rang 10, in der Wild-Card-Wertung auf dem 4. Platz.

Pius Suter und die Detroit Red Wings sind hingegen weiter im Hoch. Das 5:2 gegen Calgary war der 5. Sieg in Folge. Suter erzielte mit seinem 8. Saisontreffer das letzte Tor der Partie. Die Red Wings stecken damit im Osten mitten im Kampf um eine Playoff-Wild-Card.

Ebenfalls zu einem Sieg kam Tim Berni beim 3:1 seiner Blue Jackets gegen Winnipeg. Die restlichen Schweizer gingen in der Nacht auf Freitag als Verlierer vom Eis. Timo Meier und die San Jose Sharks verloren gegen die Vegas Golden Knights 1:2. Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler unterlagen St. Louis 2:4 und liegen neu 5 Punkte hinter Divisionsleader Carolina.