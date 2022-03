Legende: Für einmal kann er zurückgebunden werden Ottawa-Spieler Tim Stützle (rechts) bleibt Roman Josi dicht auf den Fersen. Keystone/AP Photo/Mark Humphrey

Einen Makel hatte der 39. Erfolg in der laufenden Saison seiner Predators dann doch: Beim 4:1 im eigenen Stadion gegen die Senators nahm die beste Punkteserie von Captain Roman Josi in der nordamerikanischen Liga ein Ende.

Der Berner Verteidiger hatte zuletzt in 13 Partien in Folge stets mindestens einen Skorerpunkt beigesteuert. In dieser effizienten Phase seit dem 2. März (der Ausgangspunkt waren 2 Vorlagen gegen Seattle) kam Josi auf total 24 Assists und 4 Tore. Der 31-Jährige wird seine persönliche Auszeit verschmerzen können: Denn Nashville festigte gegen Ottawa seinen Playoff-Platz.

Es treffen zwei andere Schweizer

Auch Kevin Fiala mit Minnesota und Nino Niederreiter mit Carolina mischen in der NHL ganz vorne mit. Fiala erzielte beim 4:1 gegen Philadelphia im 2. Drittel aus spitzem Winkel das 4:0. Er steht nach 65 Spielen bei 23 Toren und insgesamt 60 Skorerpunkten, was persönlicher Rekord bedeutet.

00:17 Video Fiala mit einem Goal für die Galerie Aus Sport-Clip vom 30.03.2022. abspielen

Niederreiter traf bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Tampa Bay mit seinem 21. Saisontor zur 1:0-Führung.