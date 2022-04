Die Carolina Hurricanes, als Leader der Metropolitan Division schon für die Playoffs qualifiziert, haben nach zwei Niederlagen zum Siegen zurückgefunden. Beim 5:3 über die Arizona Coyotes mit Janis Moser nahm Nino Niederreiter entscheidend Einfluss.

Er schloss im Mitteldrittel einen Konterangriff seines Teams schnörkellos ab. Der Bündner Stürmer nahm einen Querpass von Max Domi mit dem Schlittschuh an und versenkte den Puck zwischen den Beinen von Arizonas Goalie Karel Vejmelka hindurch zum 4:1. Bereits beim 3:0 in der 25. Minute hatte Niederreiter seinen Stock im Spiel, als Domi nach einem abgewehrten Schuss des Schweizers zur Dreitore-Führung einschieben konnte.

Der Bieler Verteidiger Moser, der am zweitmeisten Eiszeit bei den Coyotes erhielt, beendete die Partie mit einer Minus-2-Bilanz.

Devils siegen in Vegas

Nico Hischier gewann mit den New Jersey Devils in Las Vegas 3:2. Während der Walliser an keinem der Tore seines Teams direkt beteiligt war, fehlte sein Landsmann Jonas Siegenthaler erneut verletzt.