Nach zuletzt vier Niederlagen gewinnt New Jersey in der NHL wieder. Auch dank dem Schweizer Trio.

Nach zuvor vier Niederlagen hintereinander haben die New Jersey Devils das Heimspiel gegen die Anaheim Ducks nach Rückstand mit 6:2 für sich entschieden. Die Schweizer spielten bei dem Sieg, der den Devils vor drei Auswärtsspielen in Serie gut tut, eine Hauptrolle. Timo Meier bereitete den 1:1-Ausgleich vor. Jonas Siegenthaler steuerte Assists zum 2:1 und zum 4:1 bei.

Hischier und Niederreiter mit Top-Werten

Und Captain Nico Hischier traf zum 5:1 auch wieder. Hischier erzielte in den ersten drei Meisterschaftswochen schon neun Goals, vier davon in den letzten drei Partien. Damit führt er die Goalgetter-Rangliste in der National Hockey League (NHL) vor einem Trio mit acht Toren erstmals an.

01:13 Video Devils drehen Rückstand im Mitteldrittel Aus Sport-Clip vom 28.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Übrigens: Auch in einer anderen Statistik der NHL mischt ein Schweizer bislang ganz vorne mit: In der Plus-/Minusstatistik belegt Nino Niederreiter von den Winnipeg Jets aktuell den 3. Platz mit einer Plus-7-Wertung.