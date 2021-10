Zumindest resultatmässig waren die Hurricanes noch nie so gut. Mit dem 6. Sieg hintereinander schaffte Carolina einen internen Rekord. Auf dem Weg zum 3:0-Heimsieg gegen Boston und zur Bestmarke erzielte Nino Niederreiter nach gut der Hälfte des Spiels im Powerplay das 2:0. Für den Churer war es der 3. Saisontreffer. Nach der Partie wurde er zum drittbesten Spieler des Abends gewählt.

Meier verliert mit den Sharks erneut

In den ersten 4 Spielen waren auch die San Jose Sharks mit Timo Meier makellos geblieben. Das 0:4 zuhause gegen die Montreal Canadiens, den Stanley-Cup-Finalisten der letzten Saison, war nun aber die 3. Niederlage in Folge. Der bisher überzeugende Meier, der in seiner persönlichen Bilanz 4 Tore und 5 Assists stehen hat, blieb erstmals in dieser Saison ohne Skorerpunkt.

Als Verlierer musste auch Minnesota mit Kevin Fiala vom Eis. Die Wild bezogen mit dem 1:4 bei den Seattle Kraken die 2. Saisonniederlage.