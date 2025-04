In der letzten Runde der Regular Season in der NHL verliert das Team von Kevin Fiala gegen Calgary mit 1:5.

Fialas Kings gedanklich schon in den Playoffs

Legende: Schliesst die Regular Season mit 35 Toren ab Kevin Fiala. Keystone/AP/Mark J. Terrill

Die letzte Runde vor den Playoffs hat für Kevin Fiala mit einer Niederlage geendet. Die Los Angeles Kings unterlagen den Calgary Flames diskussionslos mit 1:5. Sie dürften es verschmerzen können. Die Niederlage hat keine Auswirkungen mehr auf die Tabelle, das Playoff-Duell gegen die Edmonton Oilers stand bereits fest.

Beste Torausbeute

Fiala erzielte in der Qualifikation 35 Tore, gleich viele wie Nico Hischier, was einen persönlichen Bestwert darstellt. Bei den Skorerpunkten insgesamt blieb der St. Galler jedoch hinter den Werten der letzten drei Saisons zurück. Die besten Schweizer Skorer der regulären Saison 2024/25 waren Hischier (35 Tore, 34 Assists), Fiala (35/25) und Timo Meier (26/27).

Draisaitl ist Torschützenkönig Box aufklappen Box zuklappen Leon Draisaitl hat erstmals die Auszeichnung als bester Torschütze der Regular Season gewonnen. Mit 52 Treffern setzte sich der Angreifer der Edmonton Oilers klar durch. Er verwies William Nylander (Toronto Maple Leafs/45 Tore) sowie den neuen historischen NHL-Rekordtorschützen Alexander Owetschkin (Washington Capitals/44) und Tage Thompson (Buffalo Sabres/44) auf die Plätze.

Auch Tampa Bay Lightning hat das letzte Spiel vor den Playoffs verloren. Das Team von Janis Moser verlor gegen die New York Rangers 0:4. Mosers Lightning spielen in den Playoffs im «Battle of Florida» gegen die Panthers. Genau wie Fialas Kings geniesst Tampa Bay Heimrecht.

