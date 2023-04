Legende: Mit dem entscheidenden Tor für New Jersey Luke Hughes. imago images/USA TODAY Network

Die New Jersey Devils haben sich mit einem Sieg in die NHL-Playoffs verabschiedet. Trotz fulminanter Aufholjagd gegen die Washington Capitals verpassen sie den Gruppensieg in der Metropolitan Division. Gut 21 Minuten waren gespielt, als Washington im letzten Regular-Season-Spiel das 4:1 erzielte und New Jersey seinen Goalie Mackenzie Blackwood durch den Schweizer Akira Schmid ersetzte.

Der 22-jährige Emmentaler kam zum ersten Mal seit dem 24. März und zum 18. Mal insgesamt in dieser Saison für die Devils zum Einsatz – und er liess sich in der Folge nicht mehr bezwingen, hielt alle 20 Schüsse auf sein Tor.

Hischier mit dem 80. Skorerpunkt

Zum gefeierten Mann avancierte letztlich Luke Hughes, der 27 Sekunden vor der Verlängerung und auf Zuspiel seines älteren Bruders Jack eine starke Aufholjagd der Devils mit dem Tor zum 5:4 krönte. Captain Nico Hischier liess sich beim ersten NHL-Goal des 19-jährigen Amerikaners den zweiten Assist gutschreiben. Damit schloss der Walliser eine starke Qualifikation mit exakt 80 Skorerpunkten (31 Tore, 49 Assists) ab; so produktiv war er noch nie.

New Jerseys 52. Sieg im 82. Spiel blieb letztlich ohne grossen Wert, weil gleichzeitig die Carolina Hurricanes mit einem 6:4-Erfolg bei den Florida Panthers den 1. Platz in der Metropolitan-Division verteidigten. Nun treffen die Devils in den Playoff-Achtelfinals auf die New York Rangers und geniessen dabei Heimvorteil.

Derweil haben die Boston Bruins die beste Saison in der Geschichte der Liga mit einem Sieg abgerundet. Durch ein 5:4 bei den Montreal Canadiens beenden die Bruins die Saison mit den historischen Bestwerten von 65 Saisonsiegen und 135 Punkten.

00:44 Video Malgin trifft per Abstauber zum 1:0 gegen Winnipeg Aus Sport-Clip vom 14.04.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Malgin trifft im Duell mit Niederreiter

Erfolgreich verlief der Abend auch für Denis Malgin, der beim 4:2-Heimsieg der Colorado Avalanche gegen die Winnipeg Jets von Nino Niederreiter sein 13. Saisontor erzielte. Mit einem Sieg zum Abschluss gegen die Nashville Predators könnte der letztjährige Stanley-Cup-Sieger aus Denver die Central Division noch gewinnen.

Ernüchternd verlief das letzte Saisonspiel für Pius Suter und die Detroit Red Wings, die beim 0:5 bei den Tampa Bay Lightning ihre fünfte Niederlage in Folge kassierten.