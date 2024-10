Legende: Erstmals Torschütze in dieser Saison Kevin Fiala. Keystone / PATRICK DOYLE

Im dritten Saisonspiel hat Kevin Fiala zum ersten Mal ins Schwarze getroffen. Beim 7:8 n.V. der Los Angeles Kings bei den Ottawa Senators trug sich der Stürmer gleich doppelt in die Torschützenliste ein. Fiala eröffnete in der 9. Minute das Skore in Überzahl. In einem wilden Mittelabschnitt mit nicht weniger als 7 Toren netzte Fiala erneut bei numerischer Überlegenheit zum zwischenzeitlichen 5:4 ein.

Zum 2. Saisonsieg reichte es den Kings aber dennoch nicht. Nach 60 Minuten stand es 7:7, in der Verlängerung erzielte Josh Norris den viel umjubelten Siegtreffer für die Hausherren.

Hischier mit Tor und Assist

Auch das Schweizer Trio der New Jersey Devils hatte am Montag allen Grund zur Freude. Die Devils schickten den Utah Hockey Club mit 3:0 nach Hause und bejubelten den 4. Sieg im 5. Spiel. Insbesondere Nico Hischier wusste im Duell mit der neu gegründeten Franchise zu überzeugen. Der Walliser assistierte beim 1:0 von Seamus Casey und traf im Schlussdrittel im Powerplay zum 3:0-Schlussstand. Für Hischier war es der zweite Saisontreffer.