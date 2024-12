Kevin Fiala erzielt in der NHL sein 13. Saisontor. Er bleibt aber der einzige Torschütze der L.A. Kings in Washington.

Kevin Fiala traf bei der 1:3-Niederlage der Los Angeles Kings bei den Washington Capitals in der 25. Minute im Powerplay zum zwischenzeitlichen 1:1. Es war der 13. Saisontreffer für den Ostschweizer.

Letztlich war es dennoch ein gebrauchter Abend für Fiala und die Kings. Der Schweizer beendete die Partie mit einer Minus-1-Bilanz, Jakub Vrana und Doppeltorschütze Aliaksei Protas schossen die Hauptstädter, die weiter auf Alex Owetschkin verzichten mussten, zum Sieg.

Somit kassierten die Kings zum Abschluss ihres Roadtrips (7 Partien auf fremdem Eis in Folge) erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge und wurden in der Pacific Division von den Edmonton Oilers (3:1 gegen Ottawa) überholt.