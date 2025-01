Der Schweizer Captain der New Jersey Devils bezahlt einen hohen Preis für den Sieg in Montreal.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Da lief noch alles für Hischier Der Schweizer (links) lässt sich für sein Tor zum 1:0 feiern. Imago/Imagn Images

Nico Hischier hat sich beim 4:3-Overtime-Sieg der New Jersey Devils in Montreal eine nicht näher umschriebene Verletzung zugezogen. Der 26-Jährige wurde im 2. Drittel von Nick Suzuki per Crosscheck attackiert. Zu Beginn des Schlussdrittels kehrte der Walliser nochmals auf das Eis zurück, brach den Versuch aber umgehend ab. Ob und allenfalls wie lange er ausfallen wird, steht noch nicht fest.

Dabei hatte die Partie für Hischier ideal begonnen: Im 1. Drittel eröffnete er mit seinem 24. Saisontor das Skore. Letztlich wurde die Partie in der Verlängerung entschieden. Dort sicherte Jack Hughes auf Vorarbeit des Schweizers Timo Meier den Devils den Sieg.

Die weiteren Schweizer im Einsatz:

Pius Suter (Vancouver): 2:1-Sieg gegen die Washington Capitals.

Lian Bichsel (Dallas): 2:0-Erfolg bei den St. Louis Blues.

Roman Josi (Nashville): 2:5-Niederlage bei den Anaheim Ducks.

Kevin Fiala (Los Angeles/2 Assists): 2:3 n.V. bei den Columbus Blue Jackets.

Resultate