Nico Hischier gewinnt mit New Jersey das Schweizer Duell gegen Kevin Fiala. Nino Niederreiter erlebt bei Nashville eine Premiere.

Legende: Erzwang die Verlängerung Nico Hischier traf 39 Sekunden vor Ende. Keystone/AP Photo/Frank Franklin II

Nico Hischier hat das Duell der aktuell besten Schweizer Skorer in dieser NHL-Saison gegen Kevin Fiala gewonnen. Der Captain der New Jersey Devils rettete sein Team 39 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit seinem 24. Saisontor in die Verlängerung.

Dort gelang dem Kanadier Dawson Mercer mit dem Treffer zum 4:3 nach zweieinhalb Minuten die Entscheidung zugunsten des Heimteams. Fiala liess sich bei den Toren zum 2:0 und 3:2 der Los Angeles Kings jeweils einen Assist gutschreiben. Der Ostschweizer Stürmer steht nach 59 Spielen bei 63 Skorerpunkten, der Walliser Hischier ist mit 53 Punkten aus 57 Partien die Nummer 2 im Schweizer Ranking.

1. Nashville-Doppelpack für Niederreiter

Eine Premiere erlebte Nino Niederreiter im Dress der Nashville Predators. Der Churer Angreifer traf zum 1. Mal seit seinem Wechsel im Sommer von Carolina nach Tennessee in einem Spiel doppelt.

Niederreiter erzielte beim 6:2-Sieg bei den San Jose Sharks das 1:0 und 5:2. Captain Roman Josi agierte beim letzten Tor der Gäste als Assistgeber. Timo Meier fehlte bei den Sharks erneut aufgrund einer Unterkörperverletzung.